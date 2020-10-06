Trump taburcu edildi

Trump, "Covid'den korkmayın" dedi.ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da COVID-19 tedavisi gördüğü Walter Reed Hastanesi'nden taburcu edilmesi sonrası Beyaz Saray'a döndü. ABD televizyonlarına yansıyan görüntülerde, Trump'ın hastaneden ayrılırken cerrahi maske taktığı görüldü. Trump, basın mensuplarının Beyaz Saray'da kaç kişinin enfekte olduğu sorusuna "Teşekkürler" şeklinde yanıt vermekle yetindi. Trump'ın tedavisine Beyaz Saray'da devam edilmesi bekleniyor.

Trump'ın doktorları basın mensuplarına yaptıkları açıklamada, 74 yaşındaki ABD Başkanı’nın henüz hastalığı geride bırakmış olmasa da, taburcu edilme kriterlerini yerine getirdiğini ve tedavisinin Beyaz Saray'da sürdürülebileceğini açıkladı. Trump'ın 72 saatten bu yana ateşinin çıkmadığı ve kanındaki oksijen seviyesinin de normal seyrettiği ifade edildi. Basın mensuplarının akciğerde olası bir zarar meydana gelip gelmediği sorusuna ise doktorların kaçamak yanıtlar vermeyi tercih ettiği gözlendi. Ayrıca, Trump'ın cuma günü hastaneye sevk edilmeden kaç gün önce koronavirüs testinin pozitif çıktığı sorusu da yanıtsız kaldı. Trump'ın ne kadar süre karantinada kalacağı henüz bilinmiyor.