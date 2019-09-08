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Trump Taleban’la Gizli Görüşmeyi İptal Etti

08.09.2019 16:24 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump bugün yapması planlanan Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve üst düzey Taleban liderleriyle gizli görüşmeyi iptal ettiğini belirtti. Trump, Taleban’la barış müzakerelerini iptal ettiğini de kaydetti

Trump Taleban’la Gizli Görüşmeyi İptal Etti

Amerika Başkanı Donald Trump bugün yapması planlanan Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve üst düzey Taleban liderleriyle gizli görüşmeyi iptal ettiğini belirtti. Trump, Taleban’ın son saldırılarından birinde bir Amerikan askerinin hayatını kaybetmesini iptale gerekçe olarak gösterdi.

Trump, bu kararını tweet mesajıyla komuoyuna açıkladı.

Söz konusu görüşmenin Camp David’de yapılması planlanıyordu.

Trump, Taleban’la barış müzakerelerini iptal ettiğini de kaydetti.

Taleban, iptalle kaybedenin Amerika olacağını belirtti.

Görüşmelerin 11 Eylül saldırılarının yıldönümünden birkaç gün önce gerçekleşmesi bekleniyordu.

Taleban'ın örgüt içinde acil toplantı düzenleme kararı aldığı belirtiliyor.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani de barışın ancak Taleban’ın ateşkes kararı alması ve Afgan hükümetiyle doğrudan müzakere etmesiyle mümkün olabileceğini kaydetti.

Taleban’la Amerika adına müzakereleri yürüten Zalmay Halilzad Pazartesi günü örgütle presnsip anlaşmasına varıldığını açıklamış, son sözü Başkan Donald Trump’ın söyleyeceğini kaydetmişti.

İki taraf arasında Doha’da bir yıldır müzakereler yürütülüyordu.

Prensip anlaşması uyarınca Amerika 20 hafta içinde Afganistan’dan 5400 asker çekecek, Taleban da Afganistan’ın Amerika’ya ve müttefiklerine saldırı için üs olarak kullanılmasına izin vermeyecekti.

Amerika 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Afganistan’ı işgal etmiş, Taleban’ı iktidardan indirmişti.

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