Trump: ‘Taleban’la Görüşmeler Ölmüştür’

ABD Başkanı Donald Trump’tan Afganistan’da Taleban’la barış görüşmelerini askıya almasının ardından yeni açıklamalar geldi. Trump Camp David’de Taleban temsilcilerinin de davet edildiği barış görüşmelerini iptal etme kararının kendisine ait olduğunu söyledi, “Görüşmeler ölmüştür” dedi. ABD ordusununsa Afganistan’da Taleban’a yönelik operasyonlarını arttırması bekleniyor. Başkan Donald Trump haftasonu ABD siyasi tarihinde barış görüşmelerinin sembol mekanı olan Camp David’de görüşmeler yapmak üzere Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’nin yanı sıra Taleban temsilcilerini de davet ettiğini ancak Taleban’ın ABD askerinin de hayatını kaybettiği saldırının ardından görüşmeyi iptal ettiğini Twitter’dan duyurmuştu. 2020 başkanlık seçimi kampanyası için Kuzey Carolina’ya gitmeden önce Beyaz Saray’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump “Afganistan’da polis olarak görev yapıyoruz. Dünya üzerindeki en iyileri olan harika askerlerimizin işi bu değil. 4 gündür son 10 yıl içinde hiç olmadığı kadar sert şekilde düşmanımızı vuruyoruz” dedi.

Trump: “Taleban büyük bir hata yaptı” Başkan Trump, Taleban liderleriyle yapılan görüşmelerin artık öldüğünü, Taleban’ın büyük bir hata yaptığını ve bunu da net şekilde kendilerinin de söylediğini belirtti. Trump’ın, görüşmeyi iptal etmeden önce, Taleban temsilcilerini Camp David’e davet etme kararının yanı sıra Afganistan savaşı dahil olmak üzere dış politika konularında süreci yönetme şekli sert şekilde eleştirilmişti. Trump, “İnsanlarla görüşme fikri hoşuma gidiyor. Güzel bir şey. Savaşlar böyle son bulabilir. Bu kararımı kimseyle görüşmedim. Askerlerimizden birini ve 20 kişiyi öldürdüklerini öğrenince dedim ki bunu yapamazsınız. Büyük bir hata yaptılar. Büyük bir hata yaptıklarını da kendilerini de yüksek sesle dile getiriyorlar” şeklinde konuştu. “Camp David’in alternatifi Beyaz Saray’dı” Başkan Trump Taleban’la görüşmeleri iptal ettiğini Twitter’dan duyururken, hem Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’yi hem de Taleban temsilcilerini Camp David’e davet ettiğini de açıklamıştı.

Trump’a Taleban temsilcilerinin ABD’nin Ortadoğu sorunu gibi önde gelen çözümsüz konularda arabulucu rolünü üstlendiği görüşmelere ev sahipliği yapan sembolik önemdeki Camp David’e Taleban temsilcilerini davet etme kararına yönelik eleştiriler soruldu. Başkan Trump, Taleban temsilcilerinin Camp David’e davet edilmesiyle ilgili tartışma konusunda gazetecilerin sorduğu soruya “Alternatifi Beyaz Saray olurdu ama siz ondan da memnun olmazdınız” yanıtını verdi. "Afganistan’dan çıkacağız ama doğru zamanda" Başkan Trump hala Afganistan’daki askeri sayısını azaltmayı planladığını da belirtti. Trump konuyla ilgili yaptığı açıklamada Afganistan’da görev yapan 14 bin ABD askerinin çekilmesine ilişkin olarak da “Çıkmak istiyoruz ama doğru zamanda çıkacağız” ifadelerini kullandı. Başkan Trump’ın Taleban ile görüşmeleri iptal etme kararının ardından Taleban ülkede şiddeti daha da tırmandıracağının mesajını vermiş, barış müzakerelerinin iptal edilmesinin daha fazla Amerikalının hayatını kaybetmesiyle sonuçlanacağı yönünde bir açıklama yapmıştı.

ABD ordusu Taleban’a yönelik operasyonları yoğunlaştırmak niyetinde ABD ordusu Trump’ın bu kararının ardından Afganistan’da Taleban saldırılarındaki artış karşısında operasyonları yoğunlaştırmak niyetinde. CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie Afganistan’a ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Taleban’ın geçtiğimiz hafta bir ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırı dahil olmak üzere bir dizi yüksek profilli saldırı düzenleyerek barış müzakerelerinde eline fazla güvendiğini belirtti. CENTCOM Komutanı Taleban’ın “Daha fazla Amerikalı ölecek” açıklamasıyla ilgili doğrudan yorum yapmayı reddetti ancak Afganistan’da görev yapan ABD askerlerinin savunmasız olmadığının altını çizdi. Afganistan’da ABD’ye ait Bagram Üssü’nde kendisine Afganistan seyahatinde eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtlayan CENTCOM Komutanı Orgeneral McKenzie, “Elbette elimiz kolumuz bağlı oturup onların kendi deyimleriyle zafere doğru yol almalarına müsaade etmeyeceğiz. Böyle bir şey olmayacak” dedi.

Taleban’a yönelik dozu artacak olan operasyonların ABD’li ve Afgan güçler tarafından yapılacak hava saldırılarını kapsayıp kapsamadığı konusundaki soruya da “Geniş bir yelpazeden söz ediyoruz. Hangi hedefler varsa önümüzde, hangi hedefler hukuk çerçevesinde ve etik olarak vurulabilirse, bana sorarsanız bu hedeflerin peşinden gideceğiz” diye konuştu. Taleban’ın barış görüşmeleri devam ederken Afganistan’da hem vilayet merkezlerine yönelik saldırıları hem de intihar saldırılarını yoğunlaştırma konusundaki kararlılığı Başkan Trump’ın Amerika’nın 18 yıldır devam eden en uzun savaşını sonlandırmayı amaçlayan görüşmeleri iptal ettiğini açıklama kararında etkili oldu. Taleban ile müzakerelerin sonlandırılması Afganistan’da saldırıların daha da tırmanabileceğine yönelik korkuları arttırdı. Başkent Kabil ve diğer merkezlerde 28 Eylül’de yapılacak olan seçimler öncesinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. CENTCOM Komutanı: “Taleban eline haddinden fazla güvendi” Uluslararası basında bir süredir ABD’nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad’ın müzakere ettiği barış anlaşması konusunda Trump yönetimi içinde gittikçe artan bir rahatsızlık ve şüphe olduğuna ilişkin haberler yer almıştı. CENTCOM Komutanı Orgeneral McKenzie Taleban’ın Washington ile görüşmelerin hassas karakterini hafife aldığını düşündüğünü belirtti.