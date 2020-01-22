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Trump: "Taliban barış görüşmeleri için şiddeti ciddi şekilde azaltmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 20:20 | Son Güncelleme

Trump: "Taliban barış görüşmeleri için şiddeti ciddi şekilde azaltmalı"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'daki barış müzakerelerinin anlamlı olabilmesi için Taliban'ın şiddeti ciddi şekilde azaltması gerektiğini bildirdi.

Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Afganistan konusundaki yaklaşımına dikkati çekildi.

Açıklamada, "Başkan Trump, Afganistan'ın geleceğiyle ilgili anlamlı müzakereleri hızlandırmak için Taliban'ın ciddi ölçüde ve kalıcı şekilde şiddeti azaltması gerektiğini vurguladı." değerlendirmesine yer verildi.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Sıddıki, kısa süre önce yaptığı açıklamada, Taliban'ın Afganistan hükümetiyle doğrudan barış görüşmelerine başlaması için önce ateşkes yapması gerektiğini söylemişti.

Taliban'ın Katar Ofisi Sözcüsü Suhail Şahin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD temsilcisiyle Taliban yetkilileri arasında Katar'da devam eden barış görüşmelerinin çok iyi ilerlediğini bildirmişti.

- Trump müzakereleri durdurmuştu

ABD Başkanı, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül'de Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine durdurmuştu.

Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban bu kez barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.

Haftalarca belirsiz kalan barış görüşmeleri, Taliban'ın rehin tuttuğu 2 ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla tekrar başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Afganistan Donald Trump

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