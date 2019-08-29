Trump: Taliban'la anlaşma yakın

Trump, anlaşmaya giderek yaklaştıklarını belirtti. Trump, ABD'nin Afganistan'daki asker sayısını düşürmeyi planladığını da açıkladı.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ülkesinin Afganistan'dan 5 binden fazla asker çekmeyi planladığını söyledi. Fox News Radio'ya konuşan Trump, "8 bin 600 askere düşeceğiz ve sonrasında bir değerlendirme yapacağız" diye konuştu. Trump, askerlerin Afganistan'dan çekilmesine ilişkin bir takvim açıklamadı. Afganistan'da halen 13 binden fazla Amerikan askeri görev yapıyor.

Trump'ın açıklaması Washington'ın Taliban'la 18 yıldır devam eden savaşa çözüm bulmak için Katar'ın başkenti Doha'da yürüttüğü görüşmelerde dokuzuncu turu gerçekleştirdiği sırada geldi.

Taliban'la yürütülen görüşmeleri de değerlendiren Trump, ABD'nin anlaşma sağlamaya giderek yaklaştığını söyledi. Sonucun belirsiz olduğuna da dikkat çeken Trump, "Ne olacağını kim bilebilir ki" diye konuştu.

Afganistan'ı "Terörün Harvard'ı" olarak nitelendiren Trump, terör örgütlerinin Afganistan üzerinden bir kez daha ABD'yi hedef alması durmunda "daha önce görmedikleri bir güçle geri döneceklerini" söyledi. Trump böyle bir seneryoya ihtimal vermediğini de sözlerine ekledi.