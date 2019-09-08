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Trump Taliban'la barış görüşmelerini durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 03:48 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki saldırı dolayısıyla Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu açıkladı - Trump: "Önemli bazı Taliban liderleri ve Afganistan Cumhurbaşkanı, bu pazar günü ayrı ayrı Camp David'e geleceklerdi. Onlar bu gece ABD'ye geliyorlardı. Fakat maalesef, yanlış bir koz elde etmek amacıyla onlar (Taliban), Kabil'de 11 kişinin ve bizim de büyük bir askerimizin hayatına mal olan saldırıyı üstlendiler. Derhal bu görüşmeyi iptal ettim ve barış görüşmelerini durdurdum"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki saldırı nedeniyle Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve bazı Taliban liderleri ile Camp David'de bugün yapılması planlanan gizli görüşmelerin iptal edildiğini açıkladı.

Trump, Twitter hesabından, Taliban'la devam eden müzakerelerin askıya alındığını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, "Önemli bazı Taliban liderleri ve Afganistan Cumhurbaşkanı, bu pazar günü ayrı ayrı Camp David'e geleceklerdi. Onlar bu gece ABD'ye geliyorlardı. Fakat maalesef, yanlış bir koz elde etmek amacıyla onlar (Taliban), Kabil'de 11 kişinin ve bizim de büyük bir askerimizin hayatına mal olan saldırıyı üstlendiler. Derhal bu görüşmeyi iptal ettim ve barış görüşmelerini durdurdum." ifadelerini kullandı.

Trump, kendi pozisyonunu güçlendirmek için bu tür saldırıların işe yaramayacağını ve Taliban'ın bu saldırıyla avantajını kaybettiğini kaydederek, "Bu çok önemli barış görüşmeleri boyunca eğer bir ateşkeste mutabık olmayıp 12 masum insanı da öldürüyorlarsa, demek ki anlamlı bir anlaşma için müzakere gücüne muhtemelen sahip değiller. Daha kaç on yıllarca savaşmaya istekliler?" değerlendirmesini yaptı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin ABD ile Taliban arasında yürütülen müzakere sürecini görüşmek üzere ABD'ye yapacağı ziyareti ertelediği, dün Amerikan basınına yansımıştı.

Geçen hafta 9'uncu barış görüşmesini tamamlayan ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, anlaşma metnini Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile paylaşmıştı.

Öte yandan Halilzad, Kabil'de özel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Taliban ile aylar süren görüşmelerin ardından bir taslak anlaşmaya varıldığını, ABD'nin ülkedeki 5 üssünü 135 gün içinde kapatarak 5 bin askerini çekeceğini açıklamıştı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de geçen hafta diplomatik misyonların bulunduğu semtin yakınında bomba yüklü minibüsle düzenlenen saldırıda, NATO bünyesinde görevli 2 asker de dahil en az 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

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