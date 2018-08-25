Trump talimat verdi, ABD sonunda bunu da yaptı!

Euronews'in haberine göre ismi açıklanmayan yetkili, bu kararın işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze'ye yapılan yardımların "ABD'nin ulusal çıkarlarına ve savunduğu değerlere göre harcanıp harcanmadığı yeniden gözden geçirilerek alındığını" belirtti.

Yardımın hangi alanlara harcanacağı konusundaki sorulara ise Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Bu fonlar artık başka yerdeki daha öncelikli programlara gidecek" denildi.

Filistin'i Özgürleştirme Organizasyonu Washington temsilcisi Hossam Zomlot ABD'nin yardımı kesme kararını "barış karşıtı" olarak değerlendirdi. Zomlot, "Kudüs ve UNRWA'dan (Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı) sonra bu karar sadece bölgede iki devletli çözümün terk edildiğini ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun barış karşıtı ajandasına dahil olunduğunu teyit ediyor" dedi. Zomlot, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Amerika'nın yüz yıllardır süren Filistin vizyonunu ve angajmanını yıkmakta olduğunu" belirtti.

NE OLMUŞTU ?

ABD Başkanı Donald Trump, İslam dünyasından gelen tüm tepkilere karşın Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanıyarak Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınacağını açıklamıştı.