HABER

Trump bir çocuğun daha hayallerini yıktı: Hala Noel Baba'ya mı inanıyorsun?

25.12.2018 11:41 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Noel arefesinde Beyaz Saray'da ülke genelinden çocukların telefonda sorularını yanıtladı. Trump'ın yedi yaşındaki bir çocukla Noel Baba hakkında yaptığı sohbet ise sosyal medyanın en çok paylaşılan videoları arasında yer aldı.

Trump bir çocuğun daha hayallerini yıktı: Hala Noel Baba'ya mı inanıyorsun?

Bu oyun her yıl geleneksel olarak yapılıyor.

Noel arifesinde Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı'nı (Norad) arayıp 'Noel Baba'nın anlık konumu hakkında' bilgi almak isteyen bazı çocukların telefonları ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump'a bağlanıyor.

Trump çifti de çocukların sorularına yanıt verip onlarla sohbet ediyor.

Sosyal medyada en çok konuşulan görüntüler ise Trump'ın Noel Baba'ya inandığını söyleyen yedi yaşındaki çocuğa yanıtı oldu.

Trump, Coleman adındaki çocuğa "Merhaba, Coleman mı? Mutlu Noeller. Nasılsın? Kaç yaşındasın?... Okulda başarılı mısın? Hala Noel Baba'ya inanıyor musun?" diye soruyor.

Daha sonra da Trump, "Çünkü yedi yaşında (Noel Baba'ya inanmak) marjinal, değil mi?" derken duyuluyor.

Coleman'ın cevabı ve Trump'ın neden özellikle bu soruyu sorduğu ise anlaşılmıyor.

Melania Trump da çağrılardan birine "Umarım hayallerin gerçekleşir" derken duyuluyor.

Sosyal medyada görüntüleri paylaşanlar Trump'ın cevabını çocukta 'travma etkisi yarattığı' espirileri yaptı.

TRUMP GÖÇMEN ÇOCUKLARI KAFESE KAPATMIŞTI

Trump'ın yasa dışı göçe karşı uygulamaya koyduğu "sıfır hoşgörü" politikası kapsamında, Meksika'dan ülkeye yasa dışı bir şekilde geçen yetişkinler, gözaltına alınarak göçmenlik merkezlerinde yer kalmadığı için federal hapishanelere göndermişti.

Trump, yasa dışı göçmenlerin çocuklarının ailelerinden ayrı merkezlerde tutulmasına yönelik politikayı, hem yurt içi hem de yurt dışından gelen tepkilerin ardından iptal etti.

Bir kampta onlarca çocuğun tel örgülerle ayrılmış kafeslerde tutulduğunu gösteren fotoğraflar ve çocukların ağlamalarının duyulduğu ses kayıtları, dünya çapında tepkilere neden olmuştu.


Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Endonezya'da can kaybı 400'ü aştıEndonezya'da can kaybı 400'ü aştı
10 gün önce göreve başlayan vali helikopter kazasında öldü10 gün önce göreve başlayan vali helikopter kazasında öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump Noel Baba Beyaz Saray

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Halk Özel Harekâtı geri döndü!

Halk Özel Harekâtı geri döndü!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için dikkat çeken sözler

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için dikkat çeken sözler

Çukur'da Yamaç'ı kim vurdu? Hain Medet mi? Yamaç öldü mü? Çukur 48. son bölüm izle

Çukur'da Yamaç'ı kim vurdu? Hain Medet mi? Yamaç öldü mü? Çukur 48. son bölüm izle

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

14 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmen kendini savundu

14 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmen kendini savundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 gün önce göreve başlayan vali helikopter kazasında öldü

10 gün önce göreve başlayan vali helikopter kazasında öldü

Evde sünnet edilen bir bebek öldü, ikizi ağır yaralandı

Evde sünnet edilen bir bebek öldü, ikizi ağır yaralandı

Teröristlerden kurtuluşunun 2. yıldönümünde Halep’ten görüntüler

Teröristlerden kurtuluşunun 2. yıldönümünde Halep’ten görüntüler

‘Suriye’ye asker gönderebiliriz’

‘Suriye’ye asker gönderebiliriz’

Endonezya'da yeni tsunami uyarısı! Patlamalar sürüyor

Endonezya'da yeni tsunami uyarısı! Patlamalar sürüyor

Etna yeniden patladı, 3 saatte 130 deprem oldu

Etna yeniden patladı, 3 saatte 130 deprem oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.