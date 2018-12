Trump bir çocuğun daha hayallerini yıktı: Hala Noel Baba'ya mı inanıyorsun?

Bu oyun her yıl geleneksel olarak yapılıyor.

Noel arifesinde Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı'nı (Norad) arayıp 'Noel Baba'nın anlık konumu hakkında' bilgi almak isteyen bazı çocukların telefonları ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump'a bağlanıyor.

Trump çifti de çocukların sorularına yanıt verip onlarla sohbet ediyor.

Sosyal medyada en çok konuşulan görüntüler ise Trump'ın Noel Baba'ya inandığını söyleyen yedi yaşındaki çocuğa yanıtı oldu.

Donald Trump, answering phone call from 7-year-old on Christmas Eve: "Are you still a believer in Santa? Because at seven it's marginal, right?" pic.twitter.com/VHexvFSbQ1