HABER

Trump'tan azil açıklaması: Demokratlar anayasayı ihlal ediyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 03:07 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Demokratların, onaylanan azil maddelerini Senatoya göndermemesine ilişkin, "Anayasayı ihlal ediyorlar." açıklamasında bulundu.

Trump'tan azil açıklaması: Demokratlar anayasayı ihlal ediyorlar

Trump, Florida'da katıldığı bir etkinlikte hakkındaki azil maddelerinin Temsilciler Meclisinde onaylanmasına rağmen hala Senatoya gönderilmemesine sert tepki gösterdi. Bu durumun "adaletsizce" olduğunu vurgulayan Trump, Pelosi'nin elinde "ciddi malzeme" olmadığı için böyle bir yol seçtiğini savundu.

Pelosi'ye "çılgın Nancy" nitelendirmesinde bulunan Trump, "Demokratlar azil maddelerini Senatoya göndermeyerek, anayasayı ihlal ediyor." diye konuştu.

"DEMOKRATLARIN DAVASI ÖLDÜ"

Trump, Twitter hesabından da yaptığı açıklamada, "Çılgın Nancy, Cumhuriyetçilerin elindeki Senato'ya azil sahtekarlığıyla ilgili kuralları dikte etmeye çalışıyor. Ancak Demokratların elindeki Temsilciler Meclisinde hiçbir avukat ya da şahide izin vermeyerek tüm yargı sürecini yok saydılar." görüşünü paylaştı.

Demokratlar'ın her şeyin bitmesini istediğini vurgulayan Trump, "Demokratların davası öldü, anket sonuçları çok kötü." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Demokratların 2016'daki başkan adayı Hillary Clinton ve Demokratların kendisi hakkındaki "sahte bir dosya" için para ödediklerini savunarak, "Demokratlar ve Hillary benim kampanyamda casusluk yaptı ve bunun üstünü örtmeye çalışıyor. Aynı Watergate skandalı gibi ama bu daha da büyüğü." ifadelerini kullandı.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

Eylülde basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesine göndermişti.

Adalet Komitesi, "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunun da azil maddelerini onaylamasının ardından, dava dosyası yargılamanın yapılacağı Senato'ya gönderilmemişti. (AA)

Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"
Önce araçlar ardında sürücüler birbirine girdi!Önce araçlar ardında sürücüler birbirine girdi!
Kaza yapan aracı izlerken zincirleme kazaya neden oldularKaza yapan aracı izlerken zincirleme kazaya neden oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Temsilciler Meclisi Donald Trump Nancy Pelosi

En Çok Okunan Haberler

Derbide gülen taraf Fenerbahçe

Derbide gülen taraf Fenerbahçe

CHP, Sinan Aygün hakkında disiplin soruşturması başlattı!

CHP, Sinan Aygün hakkında disiplin soruşturması başlattı!

Ersun Yanal'dan olay sözler! İstifa...

Ersun Yanal'dan olay sözler! İstifa...

Yunanistan'dan skandal hamle! Fotoğraflar ortaya çıktı

Yunanistan'dan skandal hamle! Fotoğraflar ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Feci ölüm! İnanamadılar

Feci ölüm! İnanamadılar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Giresun’da meydana gelen 2 kazada 8 kişi yaralandı

Giresun’da meydana gelen 2 kazada 8 kişi yaralandı

Bursa'da 3 fabrikayı küle döndüren yangın!

Bursa'da 3 fabrikayı küle döndüren yangın!

Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Tunceli'de korkutan deprem!

Polis zor ayırdı! Önce araçlar ardında sürücüler birbirine girdi!

Önce araçlar ardında sürücüler birbirine girdi!

Uzungöl'de gergin gece! Vatandaşlar yolları barikatlarla kapattı!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.