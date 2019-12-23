Trump'tan azil açıklaması: Demokratlar anayasayı ihlal ediyorlar

Trump, Florida'da katıldığı bir etkinlikte hakkındaki azil maddelerinin Temsilciler Meclisinde onaylanmasına rağmen hala Senatoya gönderilmemesine sert tepki gösterdi. Bu durumun "adaletsizce" olduğunu vurgulayan Trump, Pelosi'nin elinde "ciddi malzeme" olmadığı için böyle bir yol seçtiğini savundu.

Pelosi'ye "çılgın Nancy" nitelendirmesinde bulunan Trump, "Demokratlar azil maddelerini Senatoya göndermeyerek, anayasayı ihlal ediyor." diye konuştu.

"DEMOKRATLARIN DAVASI ÖLDÜ"

Trump, Twitter hesabından da yaptığı açıklamada, "Çılgın Nancy, Cumhuriyetçilerin elindeki Senato'ya azil sahtekarlığıyla ilgili kuralları dikte etmeye çalışıyor. Ancak Demokratların elindeki Temsilciler Meclisinde hiçbir avukat ya da şahide izin vermeyerek tüm yargı sürecini yok saydılar." görüşünü paylaştı.

Demokratlar'ın her şeyin bitmesini istediğini vurgulayan Trump, "Demokratların davası öldü, anket sonuçları çok kötü." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Demokratların 2016'daki başkan adayı Hillary Clinton ve Demokratların kendisi hakkındaki "sahte bir dosya" için para ödediklerini savunarak, "Demokratlar ve Hillary benim kampanyamda casusluk yaptı ve bunun üstünü örtmeye çalışıyor. Aynı Watergate skandalı gibi ama bu daha da büyüğü." ifadelerini kullandı.