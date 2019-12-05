Trump'tan azil soruşturmasına ilişkin yeni açıklama: Zelenskiy'den ABD'ye iyilik yapmasını istedim

ABD Başkanı Trump, hakkında devam eden azil soruşturmasına ilişkin Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Trump, Demokratların kendisine karşı en çok kullandığı argümanlardan biri olan "Trump, Zelenskiy ile görüşmesinde 'bize bir iyilik yapmanı istiyorum' dedi" ifadesinin doğru olmadığını savundu.

Başkan Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı ile yaptığım telefon görüşmesinde 'ABD'ye bir iyilik yapmanızı istiyorum çünkü ülkemiz birçok şey yaşadı ve Ukrayna da bunun hakkında çok şey biliyor.' dedim. "Bizim" kelimesiyle (İngilizce us) kastettiğim "Birleşik Devletler" (US) idi, yani ülkemiz." değerlendirmesini yaptı.

Açıklamasının devamında ABD Adalet Bakanı'nın da aynı yaklaşımın sonucu olarak Zelenskiy'i aramasını istediğini belirten Trump, "Görebildiğim kadarıyla bu nokta, onların (Demokratların) çok önemli bir argümanı, aslında hiç de bir şey ifade etmiyor. Demokratlar Amerikan halkından özür dilemeli." ifadelerini kullandı.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.