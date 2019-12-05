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Trump'tan azil soruşturmasına ilişkin yeni açıklama: Zelenskiy'den ABD'ye iyilik yapmasını istedim

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 08:30 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde muhatabından kendisine değil, ABD'ye bir iyilik yapmasını istediğini, ancak Demokratların konuşmadaki bu ifadeyi yanlış değerlendirdiklerini savundu.

Trump'tan azil soruşturmasına ilişkin yeni açıklama: Zelenskiy'den ABD'ye iyilik yapmasını istedim

ABD Başkanı Trump, hakkında devam eden azil soruşturmasına ilişkin Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Trump, Demokratların kendisine karşı en çok kullandığı argümanlardan biri olan "Trump, Zelenskiy ile görüşmesinde 'bize bir iyilik yapmanı istiyorum' dedi" ifadesinin doğru olmadığını savundu.

Başkan Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı ile yaptığım telefon görüşmesinde 'ABD'ye bir iyilik yapmanızı istiyorum çünkü ülkemiz birçok şey yaşadı ve Ukrayna da bunun hakkında çok şey biliyor.' dedim. "Bizim" kelimesiyle (İngilizce us) kastettiğim "Birleşik Devletler" (US) idi, yani ülkemiz." değerlendirmesini yaptı.

Açıklamasının devamında ABD Adalet Bakanı'nın da aynı yaklaşımın sonucu olarak Zelenskiy'i aramasını istediğini belirten Trump, "Görebildiğim kadarıyla bu nokta, onların (Demokratların) çok önemli bir argümanı, aslında hiç de bir şey ifade etmiyor. Demokratlar Amerikan halkından özür dilemeli." ifadelerini kullandı.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de azil soruşturmasının usullerini oylamış ve kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar ise 13-21 Kasım'da yapılmıştı. İstihbarat Komitesi, Trump'ın suçlandığı 300 sayfalık raporunu salı günü kamuoyuna açıklamış ve söz konusu raporu Adalet Komitesi'ne göndermişti.

ABD yasaları gereği, ilgili komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesi'nde kabul edilirse, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak.

Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda bu sefer de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve ABD Başkanı Trump'ın yargı süreci başlayacak.

Trump ise azil soruşturmasını, "Demokratların cadı avı" olarak nitelendirerek, suçsuz olduğunu savunuyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Ukrayna

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