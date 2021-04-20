Trump'tan Biden'a suçlama: Birlikteler!

Trump, başkanlığı döneminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un gibi isimlerle iyi anlaştığını ve bölgesinde güçlü liderlerle anlaşmanın ABD için iyi bir şey olduğunu ifade etti.

"ŞU ANDA BERABERLER"

Trump, Biden yönetiminin Rusya politikasını eleştirerek, "Rusya'yı Çin'in eline düşmeye itmek yerine Rusya ile anlaşabilmeli ve onlarla iş yapabilmeliyiz. Yapabileceğiniz en kötü şey, Çin ile Rusya'yı bir araya getirmektir. Şu anda beraberler." değerlendirmesini yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başlayana kadar Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de iyi geçindiğini kaydeden Trump, Çin ile yaptıkları ticaret anlaşmalarının Amerikalı üreticiler için çok iyi olduğunu belirtti.

YEŞİL IŞIK YAKTI: ŞU AN ÇOK ERKEN

Trump, bir soru üzerine 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine bir kez daha yeşil ışık yaktı ancak doğru zamanı beklediğini ifade etti.

Seçim yarışına girip girmeyeceği sorusuna Trump, "Çok ciddi şekilde buna bakıyorum, yasal perspektiften henüz konuşmak istemiyorum ama şu an (adaylık için) çok erken." şeklinde konuştu.

