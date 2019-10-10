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Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha: Önümüzde 3 seçenek var

DÜNYA HABERLERİ  | 10.10.2019 23:01 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunda önlerinde üç seçenekleri olduğunu belirterek, "Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız ya Türkiye'yi finansal olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşma için arabuluculuk yapacağız!" açıklamasında bulundu.

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha: Önümüzde 3 seçenek var

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, IŞİD "hilafetini" yüzde yüz yendiklerini belirterek, "Suriye'de Türkiye'nin saldırısı altındaki bölgelerde artık askerimiz yok. Biz işimizi mükemmel bir şekilde yaptık." ifadelerini kullandı.

"ÜÇ SEÇENEĞİMİZ VAR"

Trump, "Şimdi Türkiye Kürtlere saldırıyor, bu ikili 200 yıldır birbiriyle savaşıyor. Şimdi bizim önümüzde üç seçeneğimiz var. Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız ya Türkiye'yi finansal olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşma için arabuluculuk yapacağız!" görüşünü paylaştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Trump Barış Pınarı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
İçimizdeki Amerikancılar ve beyinsiz uşakları bu ülkeyi her başını kaldırdığında "ekonomiyle" korkutmuş, dolarsız kalmaktansa onursuz kalmaya razı etmiştir..
bi susmadın. sus ulan sus. işimize bakalım
bu ne dedigini bilmiyor bi dedigi bi dedigini tutmuyo ne içiyorsa artık
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