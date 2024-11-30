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Trump'tan BRICS ülkelerine şaşırtan tarife tehdidi!

30.11.2024 22:34
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerinin, dolardan uzaklaşmaya çalışmayacaklarını taahhüt etmemeleri durumunda yüzde 100 tarifelerle karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu.

Trump'tan BRICS ülkelerine şaşırtan tarife tehdidi!

Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşmaya çalışmasını kenarda durup izleme" fikrinin bittiğini belirtti.

"BUNU DENEYEN HERHANGİ BİR ÜLKE AMERİKA'YA ELVEDA DEMELİ"

BRICS ülkelerine tarife tehdidinde bulunan Trump, "Bu ülkelerden yeni bir BRICS para birimi yaratmayacaklarına ya da güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimine destek vermeyeceklerine dair taahhütte bulunmalarını istiyoruz. Aksi takdirde yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacaklar ve harika ABD ekonomisine satış yapmaya veda etmeyi beklemeliler. Gidip kendilerine başka bir 'enayi' bulabilirler. BRICS'in uluslararası ticarette ABD dolarının yerini alması mümkün değil ve bunu deneyen herhangi bir ülke Amerika'ya elveda demeli." ifadelerini kullandı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump dolar abd
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