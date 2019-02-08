HABER

Trump: Türkiye'ye 'Bıraksanız iyi olur' dedim, bıraktılar

DÜNYA HABERLERİ  | 08.02.2019 14:51 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de 2 yıldan fazla bir süre tutuklu bulunan ve ardından tahliye edilen Rahip Andrew Brunson'la ilgili olarak "'Onu çıkarın, onu bıraksanız iyi olur' dedim ve bıraktılar" ifadelerini kullandı.

Trump: Türkiye'ye 'Bıraksanız iyi olur' dedim, bıraktılar

Sputnik türkiye'nin haberine göre ABD'de her yıl düzenlenen 'Ulusal Dua Kahvaltısı'na katılan ABD Başkanı Trump, burada yaptığı 20 dakikalık konuşmasında, kahvaltıda hazır bulunan Rahip Brunson'a da değindi.

Konuşmasında, göreve geldiğinden bu yana ulaşılan başarıları sıralayan Trump, ABD ile Türkiye arasında krize neden olan Andrew Brunson'un tutukluluğu ve tahliyesi süreciyle ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Yönetimimde aynı zamanda denizaşırı bölgelerde inançları yüzünden hapsedilen Amerikalı rehineler için de savaşıyor. Geçen Ekim ayında, Türkiye ile Rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılması konusunda bir anlaşmaya vardık. Ben göreve gelmeden önce uzun süredir içerideydi. Ben, 'Onu bırakmalısınız, bıraksanız iyi olur' dedim ve onlar da bıraktılar. Bu bir mücizeydi, değil mi?"

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Prenses, cunta liderine rakip oldu!Prenses, cunta liderine rakip oldu!
Türkiye’nin Suudi Arabistan Yönetimine Tepkisi SürüyorTürkiye’nin Suudi Arabistan Yönetimine Tepkisi Sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump brunson Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prenses, cunta liderine rakip oldu!

Prenses, cunta liderine rakip oldu!

Flamengo futbol takımının tesislerinde yangın faciası! Çok sayıda ölü var

Ünlü futbol takımının antrenman tesisinde facia!

Terör örgütünde büyük panik: Türkler gelmeden önlem alın!

Terör örgütünde büyük panik: Türkler gelmeden önlem alın!

'Suudi Arabistan Türkiye'yi engelledi'

'Suudi Arabistan Türkiye'yi engelledi'

Suudi Prens, Kaşıkçı cinayetinin sinyalini bir yıl önceden vermiş!

NYT: 'Bir kurşun' ile tehdit etti

ABD basınından flaş iddia: ABD nisan sonuna kadar Suriye’den tamamen çıkıyor

ABD basınından flaş iddia! Takvim belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.