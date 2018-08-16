Trump'tan büyük gaf! Eşinin gelmeyeceğini öğrenince...

Olay, Hindistan Başbakanı Modi’nin (67) Beyaz Saray’a görüşmeye gelirken eşini getirmeyeceğinin Başkan Trmup’a söylenmesiyle ortaya çıktı. Beyazsaray sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, Başkan Trump’ın Amerika’nın yakın dostları ile sıkı ilişkiler geliştirdiği için onlarla samimi konuşmalar yapabildiğini söyledi.

Hindistan Başbakanı Modi, şimdi ayrı yaşadığı karısı ile köyünün kültür ve geleneğine uygun olarak 18 yaşında evlenmişti. Eşi Jashodaben (66) o zaman 17 yaşındaydı. Modi köyünü ve karısını terk ettiği ve 2014 tarihinde başbakan olmasından sonra evli olduğunu resmen açıklamadı. Emekli öğretmen olan Jashodaben halen Modi’nin memleketi Gujarat eyaletinde yaşıyor.

'EĞER BENİ ÇAĞIRIRSA GİDERİM'

Jashodaben, 2015 yılında Washington Post’a eşinin Hindistan’ın başkentinde yaşadığını hala onunla birleşmeyi umut ettiğini söylemişti. Jashoaben “Eğer beni çağırırsa giderim. Televizyonda yaptığı konuşmaları dinliyorum. O konuştuğu zaman kendimi çok mutlu hissediyorum. Halka verdiği sözleri yerine getirmesi için Allah’ıma dua ediyorum” demişti. Washington Post’a göre Modi ayrı yaşadığı kadından hiç boşanmamış. Başbakan olduğu zaman ona resmi güvenlik görevlisi ile koruma sağlamış.