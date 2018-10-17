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Trump'tan büyük kabalık! Kendini garantiye aldı, karısı ıslandı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.10.2018 11:22 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump yağmurdan kaçarken sosyal medyada doluya yakalandı. Trump yağmur yağarken şemsiye altına kendini alıp, eşini dışarıda bırakarak büyük bir kabalığa imza attı!

Trump, önceki gün eşi Melania ile Michael kasırgasının vurduğu Florida’ya uçtu.

Beyaz Saray’dan başkanlık helikopterine giderken açıklama yapan Trump bu sırada şemsiyeyi kendine doğru tutarak first lady’yi dışarıda bıraktı.

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Twitter kullanıcıları Trump’ı hiç de centilmen olmayan davranışından ötürü eleştiri yağmuruna tuttu. Bir Twitter kullanıcısı, “Trump, Melania’yı yağmurda bıraktı, yoksa kendi saçları bozulurdu” diyerek durumu tiye aldı. Diğer bir kullanıcı da “Saçları bugün de yarın da en önemli şey” diye yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Trump melania First Lady yağmur şemsiye

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