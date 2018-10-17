Trump'tan büyük kabalık! Kendini garantiye aldı, karısı ıslandı

Trump, önceki gün eşi Melania ile Michael kasırgasının vurduğu Florida’ya uçtu.

Beyaz Saray’dan başkanlık helikopterine giderken açıklama yapan Trump bu sırada şemsiyeyi kendine doğru tutarak first lady’yi dışarıda bıraktı.

Twitter kullanıcıları Trump’ı hiç de centilmen olmayan davranışından ötürü eleştiri yağmuruna tuttu. Bir Twitter kullanıcısı, “Trump, Melania’yı yağmurda bıraktı, yoksa kendi saçları bozulurdu” diyerek durumu tiye aldı. Diğer bir kullanıcı da “Saçları bugün de yarın da en önemli şey” diye yazdı.

