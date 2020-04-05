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  4. Trump’tan canlı yayında korkutan açıklama: Çok sayıda kişi ölecek

Trump’tan canlı yayında korkutan açıklama: Çok sayıda kişi ölecek

DÜNYA HABERLERİ  | 05.04.2020 01:07 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump corona virüsü salgınıyla ilgili korkunç bir açıklamada bulundu. Trump, "Maalesef çok sayıda kişi ölecek" ifadelerini kullandı.

Trump’tan canlı yayında korkutan açıklama: Çok sayıda kişi ölecek

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’deki corona virüsü salgınındaki gelişmeleri aktarmak üzere basın toplantısı düzenledi.

Federal hükümetin, yerel yönetimlere daha fazla yardım ulaştıracağını belirten Trump, New York’a 1000 ek asker gönderileceğini açıkladı.

Trump, öncelikle en fazla yardıma ihtiyaç duyan bölgelere odaklanacaklarını belirtirken “Maalesef çok sayıda kişi ölecek. Yaptıklarımız olmasaydı daha çok ölüm olacaktı” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, “Ülkemizi yeniden açmak istiyoruz, bu durumu aylarca sürdürmek istemiyoruz. Kimse bu kadar bulaşıcı olacağını düşünemezdi” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump koronavirüs

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