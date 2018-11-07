Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Türkiye ve Suudi Arabistan'la yakın çalışıyoruz

Okyanusta inanılmaz keşif! Sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar
PKK'ya ağır darbe! Müslim Fırtına öldürüldü
Adana'daki park kavgasında onu kimse zapt edemedi!
Bahçelievler'de pompalı dehşeti! 15 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamıyoruz
MHP'nin Ankara adayı kim olacak? Canlı yayında Erkan Haberal ismini duyurdu
Mustafa Tuna Ankara'da aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum