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Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Türkiye ve Suudi Arabistan'la yakın çalışıyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 07.11.2018 21:34 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı konusunda haftaya Kongre ile görüşeceğini ve Türkiye ve Suudi Arabistan’la bu konuda yakın çalıştıklarını söyledi.

Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Türkiye ve Suudi Arabistan'la yakın çalışıyoruz

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Anahtar Kelimeler:
Trump Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan Türkiye

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