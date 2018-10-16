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Trump'tan, Cemal Kaşıkçı için flaş görüşme!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.10.2018 21:54 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Selman ile görüştü. Trump, "Prens Selman, Kaşıkçı olayı ile ilgili bilgisi olduğu iddiasını reddetti" dedi.

Trump'tan, Cemal Kaşıkçı için flaş görüşme!

ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü.

Trump, Suudi Prens Selman Kaşıkçı olayı ile ilgili bilgisi olduğu iddiasını reddettiğini belirtti.

Trump ayrıca, Suudi Prens'in ülkelerinde başlatılan iç soruşturmayı genişleteceklerini söylediğini belirtti.

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ABD Donald Trump Suudi Arabistan prens selman Cemal Kaşıkçı

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