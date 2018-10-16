Trump'tan, Cemal Kaşıkçı için flaş görüşme!

ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü.

Trump, Suudi Prens Selman Kaşıkçı olayı ile ilgili bilgisi olduğu iddiasını reddettiğini belirtti.

Trump ayrıca, Suudi Prens'in ülkelerinde başlatılan iç soruşturmayı genişleteceklerini söylediğini belirtti.

