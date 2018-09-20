HABER

Trump'tan çılgın proje: Sahra Çölü'ne duvar örün

20.09.2018 14:07 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya'ya, Akdeniz'den göçmen akınını durdurmak için Sahra Çölü'ne duvar örmesini önerdiği ortaya çıktı.

Trump'tan çılgın proje: Sahra Çölü'ne duvar örün

Donald Trump'ın böyle bir öneride bulunduğunu İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell açıkladı.

Borrell, İspanya Kralı Felipe ve Kraliçe Letizie'nin Haziran'daki Beyaz Saray ziyaretine eşlik etmişti.

Trump'ın duvar fikrini bu sırada ortaya attığı tahmin ediliyor.

'ÇÖLÜN SINIRI MEKSİKA-ABD SINIRINDAN BÜYÜK DEĞİL'

Trump, önerisine karşılık Sahra Çölü'nün uzunluğunun yaklaşık 5 bin kilometre olduğunu söyleyen İspanyol diplomatlara, "Sahra sınırı bizim Meksika sınırımızdan daha büyük olamaz" diye yanıt verdi.

ABD-Meksika sınırı yaklaşık 3,200 kilometre.

Trump, 2016'daki seçim kampanyasında kaçak göçü önlemek için Meksika sınırıa '"büyük, güzel bir duvar" örme vaadinde bulunmuştu.

Fas'ta kaçak olarak yaşayan yüzlerce Afrikalı göçmen her yıl Avrupa'ya ulaşmak umuduyla İspanya'nın Kuzey Afrikada'ki toprakları Ceuta ve Melilla'ya girmeye çalışıyor.

Bu kentler Avrupa'nın Afrika'yla tek kara sınırları. Bu bölgelerin çok küçük olması nedeniyle, duvarın başka ülkelerin topraklarından geçmesi gerekiyor.

PARTNER"Evli birine aşık oldum! Ne yapmalıyım?""Evli birine aşık oldum! Ne yapmalıyım?"
Halk otobüslerine ücret ödemeyenlere paspas cezası geliyorHalk otobüslerine ücret ödemeyenlere paspas cezası geliyor
Alman hükümetinde Maaßen gerginliğiAlman hükümetinde Maaßen gerginliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump Sahra Çölü İspanya duvar Felipe Kraliçe Letizie

En Çok Okunan Haberler

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

Meclis'e yeni parti geliyor

Meclis'e yeni parti geliyor

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
20 tonluk Eyfel kopyası ele geçirildi

20 tonluk Eyfel kopyası ele geçirildi

Suriye'ye kötü haber: Yarım asır sürebilir

Suriye'ye kötü haber: Yarım asır sürebilir

Eski başbakan 'varlık fonundaki paraları zimmetine geçirmekle' suçlanıyor

Eski başbakan 'varlık fonundaki paraları zimmetine geçirmekle' suçlanıyor

Tacizci papazlar için ihbar hattı!

Tacizci papazlar için ihbar hattı!

Halk otobüslerine ücret ödemeyenlere paspas cezası geliyor

Halk otobüslerine ücret ödemeyenlere paspas cezası geliyor

Bu melek bir başka! İşte Victoria Secret'ın yeni gözdesi

Bu melek bir başka! İşte Victoria Secret'ın yeni gözdesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.