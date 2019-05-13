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Trump'tan Çin'e gözdağı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.05.2019 14:04 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile ticaret anlaşması yapmaması durumunda Çin'in ciddi zarar göreceğini söyledi.

Trump'tan Çin'e gözdağı

ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşı" bir yılı geride bıraktı. "Ticaret savaşı" müzakerelerinin son toplantısına katılmak üzere geçen hafta perşembe günü ABD'ye giden Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, müzakerelerden eli boş dönmüştü. Çinli ve ABD’li heyetlerin iki gün boyunca yürüttüğü müzakerelerden sonuç alınamamıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı cuma günü 200 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına uygulanan tarifenin yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkmasına tepki göstererek, “Bundan derin üzüntü duyuyoruz. Gerekli karşı önlemleri almak zorunda kalacağız.” açıklamasını yapmıştı.

Çin'in yapacağını bildirdiği misillemenin büyüklüğü ve kapsamı bilinmiyor.

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, müzakereleri “samimi ve yapıcı” olarak değerlendirirken, “Bu arada, ABD gelecekteki müzakerelere bağlı olarak uyguladığı yaptırımları kaldırabilir, belki de hiç kaldırmaz." ifadelerini kullanarak, yaptırımların gelecekte de sürebileceği sinyalini vermişti.

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Trump çin gözdağı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Çin den bahaediyoruz. Şuan dünya ticaretinde 1 sıradaki ülkeden ? nasıl zarara uğratcaksın merak ediyorum abd
sevabına bir hayırsever çıkıp şu trump denen herifi indiriverse , kesin cennetlik olur..herif adeta şeytanın abd şubesi..
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