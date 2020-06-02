Trump'tan çok konuşulacak hareket! Beyaz Saray'dan yürüyerek çıkıp elinde İncil ile açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump göstericilerin günlerdir önünde beklediği Beyaz Saray'da çok konuşulacak bir harekete imza attı.

ELİNDE İNCİL İLE AÇIKLAMA YAPTI

Beyaz Saray'dan protestocuların polis müdahalesiyle uzaklaştırdığı Lafayatte Park'a çevresindeki çok sayıda güvenlik kuvvetiyle birlikte yürüyen Trump, parkın hemen yanındaki 200 yıllık kilisenin önüne geldi ve elinde İncil'le açıklamalarda bulundu.

Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"George Floyd'un ölümü boşuna değildi ama öfkeli kalabalığın barışçıl protestoları bastırmasına izin veremeyiz.

Protestocuların polise saldırması terör eylemidir.

"SİVİL VE ASKERİ TÜM FEDERAL KAYNAKLARI SEFERBER EDİYORUM"

İsyan ve yağmayı durdurmak için sivil ve askeri tüm federal kaynakları seferber ediyorum.

Eyalet valilerine sokakları kontrol altına almak için güvenlik güçlerinin varlığını ciddi derecede arttırmanın vaktinin geldiğini söyledim. Eğer şehirler buna uymazsa ABD ordusunu göndererek onlar için sorunu hızla çözeceğim.

Washington'da isyan, yağma ve kontrolsüzce süren yakıp yıkmaya karşı binlerce askeri ve sivil polisi görevlendiriyorum."

