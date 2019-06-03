Trump'tan çok sert Suriye çıkışı: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Trump, İdlib'de her gün onlarca sivilin katledildiği Rusya ve rejim saldırılarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump, paylaşımında, "Rusya, Suriye ve kısmen de İran'ın, Suriye'nin İdlib ilinde şiddetli saldırılar düzenlediğini ve ayrım gözetmeksizin çok sayıda sivili katlettiğini duyuyorum. Dünya bu katliamı izliyor. Amaç nedir, size ne sağlayacak bu? Durun!" ifadelerine yer verdi.

İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. Bu tarihten sonra İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.