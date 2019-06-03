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Trump'tan çok sert Suriye çıkışı: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

DÜNYA HABERLERİ  | 03.06.2019 05:02 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İdlib'deki saldırılara ilişkin "Rusya, Suriye ve kısmen de İran'ın, Suriye'nin İdlib ilinde şiddetli saldırılar düzenlediğini ve ayrım gözetmeksizin çok sayıda sivili katlettiğini duyuyorum. Dünya bu katliamı izliyor. Amaç nedir, size ne sağlayacak bu? Durun!" ifadesini kullandı.

Trump'tan çok sert Suriye çıkışı: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Trump, İdlib'de her gün onlarca sivilin katledildiği Rusya ve rejim saldırılarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump, paylaşımında, "Rusya, Suriye ve kısmen de İran'ın, Suriye'nin İdlib ilinde şiddetli saldırılar düzenlediğini ve ayrım gözetmeksizin çok sayıda sivili katlettiğini duyuyorum. Dünya bu katliamı izliyor. Amaç nedir, size ne sağlayacak bu? Durun!" ifadelerine yer verdi.

İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. Bu tarihten sonra İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de geçen ay Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan güçlerin, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 269 sivili öldürdüğü bilgisini paylaştı.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Rejim, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 25 Nisan'da başlattığı geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman operasyon düzenliyor. (AA)


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