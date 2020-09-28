Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması: Durdurabilecek miyiz bakacağız

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan ve Ermenistan arasında artan gerginliğin sorulması üzerine, gelişmelerden haberdar olduğunu söyledi.

"DURDURABİLECEK MİYİZ BAKACAĞIZ"

Durumu dikkatli bir şekilde izlediklerini belirten Trump, ''O bölgede çok iyi ilişkilerimiz var ve (çatışmaları) durdurabilecek miyiz bakacağız.'' diye konuştu.

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. (AA)

