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  4. Trump'tan Davos'ta kritik görüşme

Trump'tan Davos'ta kritik görüşme

DÜNYA HABERLERİ  | 21.01.2020 06:13 | Son Güncelleme

ABD Başkan Donald Trump'ın Davos'ta Irak, Pakistan, IKBY liderleri ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Trump'tan Davos'ta kritik görüşme

ABD Başkanı Donald Trump, Senatodaki azil yargılamasının başlamasından önceki gün, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere İsviçre'ye gitti. Trump, Senatodaki yargı oturumlarının ilk iki gününde başkent Washington'da olmayacak.

Trump'ın Davos temaslarına ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın burada Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Pakistan Başbakanı İmran Han, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, İsviçre Konfederasyon Başkanı Simonetta Sommaruga, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu Klaus Schwab ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi.

Davos'ta ilk gün temaslarında açılış oturumunda katılımcılara hitap edecek Trump'ın, ABD ile zirveye katılan ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere dair kapsamlı değerlendirmeler yapması bekleniyor.

GÖZLER IRAK CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞMESİNDE

Trump'ın, İran ile yaşanan askeri gerilimin ardından ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını isteyen Irak'ın cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek olması da ayrıca dikkat çekiyor.

Beyaz Saray kaynakları, Trump'ın Davos'ta bulunduğu süre içinde Senatodaki savunma ekibiyle sürekli temas halinde olacağını ve gelişmeleri yakından takip edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
ABD davos zirvesi Donald Trump

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