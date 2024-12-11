HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump'tan dikkat çeken Suriye açıklaması: "Kendi başlarının çaresine bakmak zorundalar çünkü biz karışmayacağız"

Trump'tan dikkat çeken Suriye açıklaması: "Kendi başlarının çaresine bakmak zorundalar çünkü biz karışmayacağız"

11.12.2024 20:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'tan dikkat çeken Suriye açıklaması geldi. Ocak ayında göreve başlayacak olan Trump, Beşşar Esad rejiminin çöktüğü Suriye için, "Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız. Fransa da karışmayacak." dedi.

Trump'tan dikkat çeken Suriye açıklaması: "Kendi başlarının çaresine bakmak zorundalar çünkü biz karışmayacağız"

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, 7 Aralık'taki Notre Dame Katedrali'nin açılışı için Paris’e yaptığı ziyaret kapsamında Paris Match dergisine röportaj verdi. Trump, röportajda uluslararası krizleri ve Orta Doğu’daki durumu değerlendirirken, uluslararası krizlerde "önceliklerinin" Rusya ile Ukrayna sorununun çözülmesi olduğunu belirtti.

"BİZ KARIŞMAYACAĞIZ"

İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü ve Suriye'de Beşşar Esed rejiminin çöktüğü Orta Doğu'daki duruma ilişkin Trump, "Orta Doğu yönetimi daha az zor bir durum." ifadesini kullandı.

Trump, "Dünyada çok fazla kriz var. Geçtiğimiz günlerde Suriye’den haberler aldık. Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız. Fransa da karışmayacak." dedi.

thumbs_b_c_ad7ae66f9bb15cef5409d073a71dc3e9

Önceliklerinin Ukrayna’nın Rusya ile sorununun çözümü olduğunu yineleyen Trump, "Bu iki ülke inanılmaz insan kaybı yaşıyor. Yüz binlerce asker öldürüldü. Orta Doğu da önemli ama (onun) yönetilmesinin Ukrayna ve Rusya'ya kıyasla daha az zor bir durum olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Paris ziyareti kapsamında Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.

61 YILLIK REJİM DEVRİLDİ

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.
Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye Donald Trump
En Çok Okunan Haberler
Yüzey temizleyici içti, hayatını kaybetti! Ölümlerin ardındaki sır perdesi aralandı

Yüzey temizleyici içti, hayatını kaybetti! Ölümlerin ardındaki sır perdesi aralandı

O kentte deprem hazırlığı! "Uzman görüşlerine göre Erzincan ile Yedisu arasındaki fay hattının bir hamlede kırılması bekleniyor"

O kentte deprem hazırlığı! "Uzman görüşlerine göre Erzincan ile Yedisu arasındaki fay hattının bir hamlede kırılması bekleniyor"

Fenerbahçe tat vermedi! Athletic Bilbao'ya boyun eğdi

Fenerbahçe tat vermedi! Athletic Bilbao'ya boyun eğdi

İsa Karakaş asgari ücret için net rakam verdi!

İsa Karakaş asgari ücret için net rakam verdi!

Nasıl kaçtığı ortaya çıktı! Rusya'dan Suriye'de gizli operasyon: 'Esad'ı kurtarmak'

Nasıl kaçtığı ortaya çıktı! Rusya'dan Suriye'de gizli operasyon: 'Esad'ı kurtarmak'

İBB Meclisi'nde kabul edildi! İlim Yayma Cemiyeti ve Deniz Feneri Derneği'ne yapılan bina tahsisleri iptal edildi

İBB Meclisi'nde kabul edildi! İlim Yayma Cemiyeti ve Deniz Feneri Derneği'ne yapılan bina tahsisleri iptal edildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.