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Trump'tan dikkat çeken Twitter açıklaması! 'Artık mantıklı ellerde'

28.10.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Trump, Twitter'ın artık "mantıklı ellerde" olduğunu belirtti.

Trump'tan dikkat çeken Twitter açıklaması! 'Artık mantıklı ellerde'

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendi kurduğu sosyal medya platformu "Truth Social" üzerinden yaptığı paylaşımda, Twitter'ın Musk'a satılmasını değerlendirdi.

Twitter'ın bir an önce sahte hesaplardan kurtulması gerektiğini belirten Trump, "Twitter'ın şimdi artık daha mantıklı ellerde olmasından ve ülkemizden gerçekten nefret eden radikal sol akıl hastaları ve manyaklar tarafından yönetilmemesinden dolayı çok mutluyum." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından "baskını teşvik ettiği" gerekçesiyle tamamen kapatılmış, bunun üzerine Trump, Truth Social'ı kurmuştu.

AA

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