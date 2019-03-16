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Trump'tan dikkat çeken 'Yeni Zelanda' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 16.03.2019 01:21 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'daki saldırı için "Berbat bir şey" değerlendirmesinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın, "terör" kelimesini kullanmaması dikkati çekti.

Trump'tan dikkat çeken 'Yeni Zelanda' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Berbat bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin değerlendirme yaptı.

"BERBAT BİR HAREKET"

Saldırının "beyaz ırkçılık" söyleminin artışıyla ilgisinin olup olmadığıyla alakalı soruya Trump, "Bence hayır, çok ciddi sorunları olan küçük bir grup olduğunu düşünüyorum. Eğer Yeni Zelanda'da olanlara bakarsanız, muhtemelen durum budur. Konu hakkında henüz çok şey bilmiyorum." yanıtını verdi.

Saldırıyı düzenleyenlerin yazdığı manifestoyu görmediğini dile getiren Trump, "Berbat bir hareket" demekle yetindi.

Trump'ın saldırıyı "Berbat, berbat bir şey" sözleriyle tanımlarken "terör" kelimesini kullanmaması dikkati çekti.

Saldırıyla ilgili ilk açıklamasında Trump, "Müslüman" kelimesini kullanmamamış, taziyede bulunmuştu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen silahlı saldırıda 49 kişi yaşamını yitirdi.

(AA)

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