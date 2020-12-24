Trump'tan dünürüne giderayak kıyak!

ABD Başkanı Donald Trump, görev süresinin sonuna yaklaşırken birbiri ardında af kararlar açıklamaya devam ediyor. Daha önce eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’i affeden Trump, dün 15 kişilik bir liste yayınlamıştı.

Trump’ın söz konusu af listesinde Rusya soruşturmasındaki isimlerden eski danışmanı George Papadopoulos’un da affedildiğini açıkladı. Trump’ın kararının üzerinden bir gün geçmeden yeni bir liste daha açıklandı.

Son liste bir öncekine göre daha geniş kapsamlı olmasıyla dikkat çekiyor. 29 kişinin affedildiği açıklanırken, bunlar arasında üç isim öne çıktı: Eski kampanya yöneticisi Paul Manafort, eski danışmanı Roger Stone ve dünürü Charles Kushner.

Manafort, Rusya’nın ABD’de Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları üzerine evrakta sahtecilik suçundan 7.5 yıl hapis cezası almıştı. Manafort, koronavirüsü salgını nedeniyle mayıs ayında cezasının kalanını evinde çekmek için tahliye edilmişti.

Mueller Raporu olarak bilinen soruşturma kapsamında kapsamında Kongre’ye yalan beyanda bulunmakla suçlanan Stone ise 40 ay hapis cezası almış ancak cezası daha sonra hafifletilmişti. Stone suçlamaları kabul etmeyen isimler arasında yer alıyordu.

VERGİ KAÇIRMA CEZASI

Trump, kızı Ivanka’yla evli olan Jared Kushner’ın babası Charles Kushner’ı da vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı affetti. 2 yıl hapis cezası kararı bulunan Kushner, 14 ay cezaevinde kalmasının ardından kalan cezasını çekmek için bir sosyal rehabilitasyon merkezine nakledilmişti.

