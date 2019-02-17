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Trump'tan dünyanın beklediği açıklama geldi!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.02.2019 07:49 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump merakla beklenen Suriye mesajını paylaştı. Trump, geçen gün, '24 saat içinde Suriye ile ilgili bir açıklama yapacağım' demişti.

Trump'tan dünyanın beklediği açıklama geldi!

Trump 24 saat içinde Suriye ile ilgili bir açıklama yapacağını ifade etmişti.

Donald Trump mesajında Suriye’de 800 DEAŞ’lıyı yakalayıp hapse attıklarını söyleyerek DEAŞ ile mücadelede Avrupa ülkelerinden daha fazla destek istedi.

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Donald Trump ABD DEAŞ

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Ula sen ne adamsın ya! Bu soytarıca twitler, saçma sapan demeçler.. Katil Amerika'nın gerçek yüzü bu arkadaşlar işte..
Bu mu beklenen açıklama? Demek ki Tramp 24saate 800e kadar sayabiliyor
büyüksün lan trump
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