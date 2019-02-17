Trump'tan dünyanın beklediği açıklama geldi!

Trump 24 saat i\u00e7inde Suriye ile ilgili bir a\u00e7\u0131klama yapaca\u011f\u0131n\u0131 ifade etmi\u015fti.\nDonald Trump mesaj\u0131nda Suriye\u2019de 800 DEA\u015e\u2019l\u0131y\u0131 yakalay\u0131p hapse att\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek DEA\u015e ile m\u00fccadelede Avrupa \u00fclkelerinden daha fazla destek istedi.\n\nPARTNER\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 ve a\u015fk\u0131 plajda s\u0131n\u0131rlar\u0131 fena zorlad\u0131Trump'\u0131n iste\u011fini reddetti! Nauert'ten bomba karar!Gece kul\u00fcb\u00fcn\u00fc kana bulad\u0131lar: \u00c7ok say\u0131da \u00f6l\u00fc var!
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