HABER

Trump'tan Erdoğan'a: Bak ne diyeceğim, Suriye senin olsun, ben çıkıyorum

DÜNYA HABERLERİ  | 22.12.2018 18:23 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki askerleri geri çekme kararı aldığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Bak ne diyeceğim, senin olsun, ben çıkıyorum” dediği iddia edildi.

Trump'tan Erdoğan'a: Bak ne diyeceğim, Suriye senin olsun, ben çıkıyorum

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki askerleri geri çekme kararının yankıları devam ediyor. Amerikan basını konuyla ilgili her gün yeni bir iddia gündeme taşıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki askerleri geri çekme kararı aldığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Bak ne diyeceğim, senin olsun; ben çıkıyorum” dediği iddia edildi.

Washington Post’ta Karen DeYoung, Missy Ryan, John Dawsey ve Greg Jaffe imzasıyla yayınlanan haberde, bir hafta önce telefonda görüşen Erdoğan ile Trump’ın Suriye’deki durumu ele aldığı ve ABD Başkanı’nın Cumhurbaşkanı’na aşağı-yukarı bu kelimeleri söylediğinin birkaç kıdemli yetkili tarafından teyit edildiği belirtildi.

Trump ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesiyle başlayan ve ABD’nin Suriye’deki askerleri geri çekme kararı almasıyla sonuçlanan hafta Washington Post haberinde ‘çalkantılı’ olarak nitelendirilirken; birçok yetkilinin ‘ortalık yatışana kadar’ isimlerinin yayınlanmaması kaydıyla konuştuğu ifade edildi.

KARAR TELEFON GÖRÜŞMESİNDE ALINDI

ABD Başkanı Trump'ın Suriye'deki yaklaşık 2 bin Amerikan askerini çekme kararını, Erdoğan ile 14 Aralık'ta yaptığı telefon görüşmesinde aldığı yönündeki iddialar Associated Press'e konuşan ABD'li ve Türk yetkililerce doğrulanmıştı.

(T24)

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Sarı Yelekliler altıncı kez gösteri düzenlediSarı Yelekliler altıncı kez gösteri düzenledi
Soylu: 291 bin Suriyeli geri döndüSoylu: 291 bin Suriyeli geri döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump Suriye

En Çok Okunan Haberler

30 yıllık Meclis muhabiri Fatih Ertürk: Meclis bitmiş. Yazık, çok yazık…

30 yıllık Meclis muhabiri Fatih Ertürk: Meclis bitmiş. Yazık, çok yazık…

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Türk Telekom'dan son dakika açıklaması! Resmen devredildi

Türk Telekom'dan son dakika açıklaması! Resmen devredildi

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

CHP’nin Adalar adayı Erdem Gül

CHP’nin Adalar adayı Erdem Gül

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

14 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmen kendini savundu

14 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmen kendini savundu

Beyaz Saray'dan flaş Gülen açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Gülen açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kral Selman'ın ağabeyi Talal bin Abdulaziz hayatını kaybetti

Kral Selman'ın ağabeyi Talal bin Abdulaziz hayatını kaybetti

NASA yayınladı! Dünya'ya yaklaşıyor

NASA yayınladı! Dünya'ya yaklaşıyor

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

Savaş ilanı talebi! Karadeniz'de kriz büyüyor

Savaş ilanı talebi! Karadeniz'de kriz büyüyor

Netanyahu, Trump'ı Suriye kararından vazgeçirmeye çalışmış

'İsrail'in suratına atılmış bir şamar!'

Gerilimi tırmandıracak hamle! Resti çekti, savaş gemisini yolladı

Gerilimi tırmandıracak hamle! Resti çekti, savaş gemisini yolladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.