Trump'tan Erdoğan açıklaması

Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, beni Suriye'de IŞİD'den geriye ne kaldıysa temizleyeceğine dair güçlü bir şekilde bilgilendirdi. O bunu yapabilecek bir adam. Türkiye doğru bir kapı komşusu. Askeri birliklerimiz eve geliyor."

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile ticari ilişkilerimizden Suriye'deki gelişmelere kadar birçok konuda eşgüdümümüzü artırma noktasında mutabık kaldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.



