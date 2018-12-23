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Trump'tan Erdoğan açıklaması: Uzun bir görüşme yaptık

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.12.2018 20:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Trump, görüşmeyle ilgili "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptım. Uzun ve verimli bir görüşme yaptık" dedi.

Trump'tan Erdoğan açıklaması: Uzun bir görüşme yaptık

ABD Başkanı Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi ve içeriğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, açıklamasında, "Az önce Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi yaptık. DEAŞ'ı, Suriye'deki ortak girişimimizi, bölgeden ABD askerlerinin yavaş ve oldukça koordineli şekilde geri çekilmesini ele aldık. (ABD birlikleri) Uzun yıllar sonra eve dönüyorlar." ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca, yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin de ele alındığını kaydederek, "Genişletilmiş ticaret konularını da konuştuk." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son yaptığı telefon görüşmesinden birkaç gün sonra ABD birliklerinin Suriye'den çekileceğini açıklamıştı.

"BİRÇOK KONUDA EŞGÜDÜMÜMÜZÜ ARTTIRMA NOKTASINDA MUTABIKIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün ABD Başkanı Sn. Donald Trump ile ticari ilişkilerimizden Suriye’deki gelişmelere kadar birçok konuda eşgüdümümüzü artırma noktasında mutabık kaldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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