Trump'tan flaş karar! Ülkede gündem oldu

Trump'ın, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyeleri ile Beyaz Saray'da neredeyse her gün yaptığı basın toplantılarını hafta sonu yapmaması, bugün de iptal etmesi ülkede gündem oldu.

Beyaz Saray'dan dün gece yayımlanan günlük programda basın brifinginin yerel saatle 17.00'de yapılması öngörülüyordu. Ancak Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Fox televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bugün basın toplantısı olmayacak." dedi.

Bunun üzerine Beyaz Saray programı güncelledi ve brifing iptal edildi.

McEnany, hafta içinde basın toplantıları olacağını belirtirken, toplantıların gününe ilişkin bilgi paylaşmadı.

TRUMP BASINI SUÇLAMIŞTI

Normal şartlarda 1 ila 2 saat süren basın toplantıları yapan Trump, 24 Nisan'da sadece 22 dakikalık bir toplantı yapmış ve soru almamıştı.

Trump, 25 Nisan'da yaptığı Twitter paylaşımında ise "Yalancı basın düşmanca şeyler dışında bir şey sormaz, doğruları ve gerçekleri olduğu gibi haberleştirmezken Beyaz Saray'daki basın toplantılarının ne anlamı var? Medyanın reytingleri yükseldi ve halka yalan haber dışında bir şey verilmedi. Harcanan zamana ve çabaya değmez." ifadelerini kullanmıştı.