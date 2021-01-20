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Trump'tan görevdeki son saatlerinde yeni af kararları!

20.01.2021 09:39 | Son Güncelleme:
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Trump'tan görevdeki son saatlerinde yeni af kararları!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki görevinin son saatlerinde daha önce kendi ekibinde stratejist olarak görev yapan Steve Bannon, rap sanatçıları Lil Wayne ve Kodak Black ile eski Detroit Belediye Başkanı Kwame Kilpatrick hakkında af çıkardı.

ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki son saatlerinde toplam 143 kişi af kararı yayınladı. Bu kişilerden 73'ünün cezalarının tamamen affedildiği, 70'inin ise cezalarında hafifletmeye gidileceği bildirildi.

Af listtesinde yer alan en çarpıcı isim daha önce Trump'ın ekibinde stratejist olarak çalışan Steve Bannon oldu.

67 yaşındaki Steve Bannon, Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasının kilit isimlerinden biriydi. Bannon geçtiğimiz yıl, Meksika-ABD sınırına yapılması planlanan duvarla ilgili toplanan fonlarda Trump destekçilerini dolandırmakla suçlanmıştı. Bannon tüm suçlamaları reddetmişti.

Af listesindeki bir diğer isim olan Elliot Broidy, yabancı ülkeler lehine lobicilik yasalarını delmekle suçlanıyordu. Hakkındaki suçlamaları kabul ederek savcılıkla anlaşmaya giden Broidy, Trump kampanyasının önemli bağışçılarından biriydi.

Trump'ın ayrıca silah taşıma kanunlarını deldikleri için yargılanan rap sanatçıları Lil Wayne ve Kodak Black ile yolsuzluk suçlamaları ile 28 yıl hapis cezası alan eski Detroit Belediye Başkanı Kwame Kilpatrick için de af çıkardı.

Trump'ın hakkında af kararı çıkardığı isimlerden bir diğeri ise Paul Erickson oldu. Muhafazakar bir politikacı olan Erickson, kendisine yöneltilen kara para aklama suçlamalarını kabul etmişti. Erickson ayrıca Rus casusu olmakla suçlanan Maria Butina'nın eski erkek arkadaşıydı.

Af listesinde ABD tarafından casuslukla suçlanan, İsrail Hava Kuvvetleri'nde görevli Aviem Sella'nın da bulunduğu belirtildi.

Trump'ın af listesinde yer alan bir diğer isim de Anthony Lewandowski oldu. Lewandowski, Google'ın şöforsüz araç çalışmalarının başındaki isimken, Uber'e transfer olmuş, ancak şirket sırrı sayılabilecek bilgileri de kişisel bilgisayarına aktarmakla suçlanmıştı.

Trump geçtiğimiz günlerde eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn için de af çıkarmıştı.

Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın kendisi, ailesi ve avukatı Rudy Giuliani için af yayınlamayı planlamadığını belirtti. Giuliani, Trump'ın seçim sonuçlarını tersine çevirme çabalarını yöneten isimlerden biriydi.

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