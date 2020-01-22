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  4. Trump'tan Greta'ya zeytindalı: Seni gördüğüme sevindim

Trump'tan Greta'ya zeytindalı: Seni gördüğüme sevindim

DÜNYA HABERLERİ  | 22.01.2020 16:44 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, iklim değişikliğinin bir aldatmaca olduğunu düşünmediğini söyleyerek "Davos'tayken Greta'nın konuştuğunu gördüğümde sevindim" açıklamasını yaptı.

Trump'tan Greta'ya zeytindalı: Seni gördüğüme sevindim

16 yaşındaki ergen iklim aktivisti Greta Thunberg'le inişli çıkışlı bir ilişkiye sahip olan ABD Başkanı Trump, Davos’tan ayrılmadan önce açıklamalarda bulundu.

Trump, Thunberg'le arasındaki buzları eritmeye yönelik bir adım atarak, " İklim değişikliğinin bir aldatmaca olduğunu düşünmüyorum. Davos'ta Greta'nın konuştuğunu gördüğüme sevindim" dedi.

Bununla birlikte Trump, "Beni Time dergisinde yendi” diyerek, Thunberg’ın Time dergisininde yılın kişisi seçilmesine de gönderme yaptı.

ABD Başkanı ayrıca, genç iklim aktivistinin dikkatini ABD’den uzaklaştırarak, “daha kirli yerlere" odanması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Trump greta

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