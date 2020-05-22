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Trump'tan ikinci dalga olasılığıyla ilgili açıklama: Ekonomiyi durdurmayacağız

DÜNYA HABERLERİ  | 22.05.2020 00:58 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dalgası olması durumunda ülke ekonomisini durdurmayacaklarını açıkladı.

Trump'tan ikinci dalga olasılığıyla ilgili açıklama: Ekonomiyi durdurmayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletinde Ford'un üretim tesisine yaptığı ziyaret esnasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"İkinci bir Kovid-19 salgını olmasından endişeli misiniz?" şeklindeki bir soruyu Donald Trump, "İnsanlar bunun uzak bir olasılık olduğunu söylüyor. Ancak ikinci dalga ortaya çıkarsa ortalığı yatıştıracağız. Ülkemizin ekonomik faaliyetini durdurmayacağız." diye yanıtladı.

Ülkesinin salgın sürecinden çok şey öğrendiğini kaydeden Trump, gelecek dalgalara da son derece hazırlıklı olduklarını savundu.

(AA)

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