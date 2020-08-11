HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump’tan 'İkinci Dünya Savaşı' gafı... Sosyal medyanın diline düştü

Trump’tan 'İkinci Dünya Savaşı' gafı... Sosyal medyanın diline düştü

DÜNYA HABERLERİ  | 11.08.2020 11:38 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump 1917’de ortaya çıkan ve 50 milyon kişinin ölümüne yol açan İspanyol Gribi’nin, İkinci Dünya Savaşı’nı sona erdirdiği açıklaması sosyal medyada viral oldu.

Trump’tan 'İkinci Dünya Savaşı' gafı... Sosyal medyanın diline düştü

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında İspanyol Gribi salgınının Birinci Dünya savaşını bitirdiği açıklaması yerine "Salgın İkinci Dünya Savaşı’nı sona erdirdi" gafı sosyal medyada viral oldu. ABD Başkanı Trump, Birinci Dünya Savaşı’nı, 1945 yılında Nazi Almanyası’nın yenilmesi ve ABD’nin Japonya’ya atom bombası atmasının ardından sonra eren İkinci Dünya Savaşı ile karıştırınca sosyal medyanın diline düştü.

TARİHLERİ KARIŞTIRDI, SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Sosyal medya kullanıcıları, “Tarihi hatırla, tarihi bozma” ifadelerini kullanırken, Twitter’da ‘World War’ etiketi ilk sıralara yerleşti. 50 milyon kişinin ölümüne yol açan ve 1917'de ortaya çıkan İspanyol Gribi, 1920 yılına kadar sürmüştü. Salgının Birinci Dünya Savaşı’nın 1918 yılında sonra ermesinde en büyük etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Yolda yürürken kafasına kurbağacık saplandıYolda yürürken kafasına kurbağacık saplandı
2020 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Zilhicce orucu ne zaman? 2020 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Zilhicce orucu ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Basın toplantısı kesildi! Trump salondan çıkarıldı

Basın toplantısı kesildi! Trump salondan çıkarıldı

Altında sert düşüş devam ediyor!

Altında sert düşüş devam ediyor!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a IMF yanıtı

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a IMF yanıtı

Tatilcilere büyük şok! Villa kiralamak istediler ama...

Tatilcilere büyük şok! Villa kiralamak istediler ama...

Kılıçdaroğlu için flaş sözler: Siyasi ömrünü tamamlıyor

Kılıçdaroğlu için flaş sözler: Siyasi ömrünü tamamlıyor

İlginizi Çekebilir

Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Diğer Haberler
Endonezya’da patlayan Sinabung Yanardağı küllerini 5 km yükseğe püskürtüyor

Külleri gökyüzünü karattı: Yanardağdan gelen ses...

Yolda yürürken kafasına kurbağacık saplandı

Yolda yürürken kafasına kurbağacık saplandı

John McAfee, kadın iç çamaşırını maske yapıp takınca gözaltına alındı

Ünlü iş adamına büyük şok!

Güvenlik ekibi basın toplantısını kesti! Trump salondan çıkarıldı

Basın toplantısı kesildi! Trump salondan çıkarıldı

Çinli şirket Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerini Suudi Arabistan'da yapacak

Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısında yeni gelişme

Belarus'ta muhalif aday Svetlana Tihanovskaya'ya suikast girişimi

Muhalif aday Tihanovskaya'ya suikast girişimi önlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.