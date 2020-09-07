Trump'tan ilginç açıklama: Yakında büyük bir sürpriz olabilir

Başkan Trump ABD’de Çalışma Bayramı (Labor Day) gününde düzenlediği basın toplantısında, ABD yönetiminin Işık Hızı Ötesi Operasyonu adını verdiği aşı geliştirme projesiyle ilgili olarak, “Işık Hızı Ötesi Operasyon ile pandemiyi bitireceğiz. Her açıdan lider konumdayız. Yakında büyük bir sürpriz olabilir.’’ şeklinde konuştu.

ABD’de seçim yaklaşırken aşı çalışmalarının siyaset malzemesi yapıldığı yönünde eleştiriler ve endişeler dile getirilmişti. Başkan Trump ise basın toplantısında bu konuya ilişkin soruları yanıtlarken, “Ben aşının yıl sonunda çıkacağını söyledim. Belki ondan daha erken de çıkabilir dedim. Burada önemli olan hayat kurtarmak” dedi.

TRUMP VE BIDEN ARASINDA AŞI POLEMİĞİ

ABD Başkanı Kasım ayında yapılacak seçimlerde Demokrat Parti’den rakibi olacak Joe Biden ve başkan yardımcısı adayı Kamala Harris’i hedef alarak “Aşı karşıtı söylemleri sebebiyle derhal özür dilemeliler. Söyledikleri şeyler ülkemiz için çok tehlikeli” ifadelerini kullandı.

Joe Biden, seçim öncesinde çıkması halinde aşı yaptırıp yaptırmayacağı yönündeki sorulara “Bilim adamlarının ne dediğini görmemiz lazım. Aşı konusunda tam bir şeffaflık isterim” yanıtını vermişti. Demokrat Parti’nin başkan yardımcısı adayı Kamala Harris de aşı konusunda sadece Trump’ın sözüne değil, kamu sağlığı uzmanlarına güveneceğini belirtmişti.