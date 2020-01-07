Trump'tan Irak'a üstü kapalı gözdağı! 'Başına gelebilecek en kötü şey'

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'i Beyaz Saray'da kabul eden ABD Başkanı Trump, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi kararını bir kez daha savunan Trump, Süleymani'nin Irak'ta Hizbullah'ın tepe yöneticisi ile seyahat ettiğini ve "kötü planlar" yaptığını iddia etti.

Trump, Süleymani'nin Barack Obama döneminde "terörist" kategorisinde tanımlandığını ve geçmişini iyi bildiklerini belirterek, yaptıkları işten emin olduklarını dile getirdi.

Süleymani'nin ortadan kaldırılmasıyla hem kendilerine hem de birçok ülkeye "büyük bir iyilik" yaptıklarını savunan Trump, "ABD, İran'dan gelebilecek herhangi bir karşı saldırıya cevap vermeye hazırdır ve bu olursa karşılığını vereceğiz." dedi.

IRAK'A ÜSTÜ KAPALI GÖZDAĞI

Trump, ABD'nin Irak'tan ayrılmaya hazırlandığını belirten söz konusu mektupla ilgili olarak da değerlendirme yaparak, mektubun otantik olup olmadığını bilmediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın sözlerini tamamlayarak, söz konusu mektubun "imzasız bir taslak metin" olduğunu vurguladı.