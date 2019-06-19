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Trump'tan İran'a gözdağı: Cevap vermeye hazırız

DÜNYA HABERLERİ  | 19.06.2019 02:08 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili süreci yakından takip ettiklerini kaydederek, "İran konusunda çok hazırlıklıyız." dedi.

Trump'tan İran'a gözdağı: Cevap vermeye hazırız

ABD Başkanı Trump, Florida eyaletine hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD-İran gerilimine ilişkin bir soruya cevap veren Trump, süreci çok yakından izlediklerini vurgulayarak, "Süreçle ilgili birçok kişiyle görüşüyoruz. İran ile (sürecin) nasıl olacağını göreceğiz. İran konusunda çok hazırlıklıyız." şeklinde konuştu.

"CEVAP VERMEYE HAZIRIZ"

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Florida eyaletinde bulunan ABD Merkez Komutanlığını (CENTCOM) ziyaretinde basın mensuplarına İran konusunu değerlendirdi.

Pompeo, ABD’nin, İran ile savaşa girmek istemediğini ama İran’ın Basra Körfezi'ndeki "zararlı faaliyetlerini" devam ettirmesi durumunda ise cevap vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Pompeo, "İran rejimini nükleer silah edinme gayretinden ve dünya genelindeki faaliyetlerinden vazgeçirmek bu yönetim için bir görevdir." ifadelerini kullandı.

Bununla beraber, Japonya ve Almanya’nın geçen hafta saldırıya uğrayan iki tanker gemisine ilişkin daha detaylı delil istemesine ilişkin bir soruya cevap veren Pompeo, daha fazla delilin gelecek haftalarda kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

"İran kaynaklı tehditlerin artmasına" atıf yapan ABD Savunma Bakanlığı, dün Orta Doğu'ya ilave bin asker gönderme kararı alındığını açıklamıştı.

TRUMP'TAN SHANAHAN YORUMU

Diğer yandan Trump, bakanlık adaylığından geri çekilen Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın kendi isteğiyle bu kararı aldığını söyledi. Trump, Shanahan için, "Kendisi harika biri ama adaylıktan çekilmesini ben istemedim." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, bakanlık için çok büyük ihtimalle Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Mark Asper'i aday göstereceğini ve kendisinin çok iyi iş çıkaracağına inandığını dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, halen Savunma Bakan Vekilliği görevini yürüten Shanahan'in "savunma bakanı adaylığından" çekildiğini Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurmuştu. (AA)

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ABD Donald Trump İRAN

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