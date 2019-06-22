Trump'tan İran'a: Savaş çıkarsa yok olursunuz

Cuma günü NBC'ye konuşan Trump, ABD'nin müzakerelere açık olduğunu fakat İran'ın nükleer silahlara kavuşmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Trump, İran'ın ülkesine ait bir insansız hava aracını düşürmesinin ardından dün gece misillemede bulunmaya hazır olduklarını ancak planlanan saldırıyı 10 dakika kala durdurduğunu söyledi.

3 ayrı hedefi gözlerine kestirdiklerini belirten Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kaç kişi ölecek diye sordum. Generalin yanıtı 150 kişi efendim oldu" dedi.

Donald Trump aldığı yanıt üzerine saldırıyı durdurma kararı aldığını, zira bunun insansız bir hava aracını düşürmeye verilecek orantılı bir karşılık olmayacağını söyledi.

Yine Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Acelem yok. Ordumuzu yeniden inşa ediyoruz. Hazırız. Zaten ordumuza açık ara dünyanın en iyisi" diyen Trump, ekledi:

"Yaptırımlar etkisini gösteriyor. Dün akşam yenilerini de ekledik. İran ASLA nükleer silah sahibi olamaz. Ne ABD'ye karşı, ne de DÜNYA'ya karşı."

