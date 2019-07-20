Trump'tan İran açıklaması: Sadece sorun yaratıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına, İran'ın alıkoyduğu İngiltere tankeriyle ilgili açıklama yaptı.

Konuyu yakından takip ettiklerini vurgulayan Trump, "İran sadece sorun yaratıyor, bu konuyu İngiltere ile konuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Olaya bir veya iki tankerin karıştığını" aktaran Trump, İngiltere ile bu konuyla ilintili olarak aralarında yazılı bir anlaşma olmadığını hatırlattı.

ABD'nin kendi enerji kaynaklarını kullanması sebebiyle söz konusu bölgede çok fazla petrol tankerinin olmadığını ifade eden Trump, bölgedeki ABD gemilerinin çoğunlukla savaş gemileri olduğunu söyledi.

TRUMP, MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Beyaz Saray'dan, Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefon görüşmesi yaptığı ve görüşmede "İran'ın hiçbir şekilde nükleer silahlara sahip olmasına izin verilmeyeceği" hususunda bir kez daha mutabık kalındığı bildirildi.

Diğer yandan konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garrett Marquis, İran'ın bir İngiliz tankerini alıkoyduğu yönündeki haberleri yakından takip ettiklerini kaydetti.