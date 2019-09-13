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Trump'tan "İran bizimle görüşmek istiyor" mesajı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.09.2019 05:19 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın bizimle görüşmek istediğini söyleyebilirim." dedi.

Trump'tan "İran bizimle görüşmek istiyor" mesajı

Trump, Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son günlerde sık sık İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşebileceğini dile getirdiğinin hatırlatılması üzerine Trump, "Size İran'ın bizimle görüşmek istediğini söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI KOLTUĞUNA 15 ADAY

Trump, bir başka soru üzerine de John Bolton'dan boşalan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı koltuğuna Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu düşünmediklerini söyledi.

Bolton'ın koltuğu için dün 5 adayı değerlendirdiklerini belirten Trump, bugünkü açıklamasında bu sayının 15 olduğunu kaydetti.

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Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinin kolay bir iş olduğunu savunan Trump, "Bu işin neden kolay olduğunu biliyor musunuz? Çünkü bütün kararları ben alıyorum ve sizin çalışmanıza gerek kalmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İsrail'in son iki yıldır Beyaz Saray ve Washington'daki kritik kurumların çevresine yerleştirdiği istihbarat cihazlarıyla kendisini ve ekibini dinlediği iddiasını ise "Bunun doğru olduğuna inanmıyorum, ama her şey mümkün." ifadeleriyle yanıtladı.

Öte yandan Trump, Kuzey Kore ile yeniden görüşmeye açık olduğunun sinyalini de verdi. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
ABD Trump israil İRAN

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