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Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlama

DÜNYA HABERLERİ  | 22.07.2019 16:20 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump İran'ın 17 CIA ajanı yakaladığına dair iddiaları yalanladı.

Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlama

ABD Başkanı Trump, İran'ın 17 CIA ajanını yakaladığına dair iddiaların tamamen yanlış olduğunu belirtti.

Trump attığı tweet'te şu ifadeleri kullandı.

"İran'ın CIA ajanlarını yakaladığına dair rapor tamamen asılsızdır. Sıfır gerçeklik. Dini rejim tarafından ortaya saçılan sadece daha fazla yalan ve propaganda (kendi drone'larını düşürmeleri gibi) ve ne yaptıkları hakkında hiçbir fikirleri de yok. Ekonomileri ölmüş ve daha da kötüye gidiyor. İran tamamen bitmiş durumda."

NE OLMUŞTU?

İran, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA için çalışan 17 kişinin yakalandığını, bu kişilerden bazılarının ölüm cezasına çarptırıldığını açıkladı. İran İstihbarat Bakanlığı, CIA için çalıştığı tespit edilen bir casus şebekesinin çökertildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında operasyonun 18 Temmuz tarihinde yapıldığı ve 17 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Yakalanan kişilerin ekonomik, nükleer, altyapısal, askeri ve siber alanlarda "hassas ve kritik özel sektörlerde" görev yaptıkları ve gizli bilgiler topladıkları kaydedildi. Yarı resmi haber ajansı Fars da bir bakanlık yetkilisinin, "Bazıları ölüm cezasına bazıları ise uzun süreli hapis cezalarına çarptırıldı" sözlerini yayınladı. İran devlet televizyonu, yakalanan kişilerle temas halindeki CIA görevlilerine ait olduğu ileri sürülen görüntüler yayınlandı.


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Anahtar Kelimeler:
Trump İRAN ajan CIA

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