Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlama

ABD Başkanı Trump, İran'ın 17 CIA ajanını yakaladığına dair iddiaların tamamen yanlış olduğunu belirtti.

Trump attığı tweet'te şu ifadeleri kullandı.

"İran'ın CIA ajanlarını yakaladığına dair rapor tamamen asılsızdır. Sıfır gerçeklik. Dini rejim tarafından ortaya saçılan sadece daha fazla yalan ve propaganda (kendi drone'larını düşürmeleri gibi) ve ne yaptıkları hakkında hiçbir fikirleri de yok. Ekonomileri ölmüş ve daha da kötüye gidiyor. İran tamamen bitmiş durumda."

The Report of Iran capturing CIA spies is totally false. Zero truth. Just more lies and propaganda (like their shot down drone) put out by a Religious Regime that is Badly Failing and has no idea what to do. Their Economy is dead, and will get much worse. Iran is a total mess!