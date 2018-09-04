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Trump'tan İran ve Rusya'ya İdlib uyarısı: İnsanlık trajedisine ortak olmayın

DÜNYA HABERLERİ  | 04.09.2018 03:48 | Son Güncelleme

Trump, Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'e "düşünmeden" saldırmaması gerektiğini belirterek, "Ruslar ve İranlılar bu muhtemel insanlık trajedisinde yer alarak derin bir insani hata yaparlar." ifadesini kullandı.

Trump'tan İran ve Rusya'ya İdlib uyarısı: İnsanlık trajedisine ortak olmayın

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Suriye hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Donald Trump, "Suriye Başkanı Beşar Esad Suriye'nin İdlib şehrine düşünmeden saldırmamalı. Ruslar ve İranlılar bu muhtemel insanlık trajedisinde yer alarak derin bir insani hata yaparlar. Yüz binlerce insan ölebilir. Olmasına müsaade etmeyin!" şeklinde paylaşımda bulundu.

Suriye'de muhaliflerin son kalesi İdlib'de 4 milyona yakın sivil, Esad rejimi ve destekçilerinin olası operasyonundan endişe duyuyor. Stratejik konumdaki İdlib'de yaşanabilecek herhangi bir çatışmanın, Türkiye ve Avrupa'ya büyük bir göç dalgasını tetiklemesi ihtimali bulunuyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
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