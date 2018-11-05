HABER

Trump'tan İran yaptırımlarına ilişkin yeni açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2018 21:37 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, İran yaptırımlarına ilişkin açıklama yaptı. Trump," Yaptırımlar konusunda biraz daha yavaş gitmek istiyorum. Tüm dünyada petrol fiyatlarının artmasını istemiyorum" dedi.

Trump'tan İran yaptırımlarına ilişkin yeni açıklama

ABD Başkanı Trump, İran yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, dünyada petrol fiyatlarının artmasını istemediğini belirterek, "Yaptırımlar konusunda biraz daha yavaş gitmek istiyorum. Tüm dünyada petrol fiyatlarının artmasını istemiyorum" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin 8 ülkeyle birlikte İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda muaf tutulan ülkelerden biri olduğunu açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

10-11 Kasım'da Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak Ateşkes Günü'ne katılacak olan Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile burada muhtemelen görüşmeyeceğini ifade etti. Trump, Putin'e atfen, "Paris'te bir görüşmemizin olup olmayacağından emin değilim. Muhtemelen olmayacak." değerlendirmesini yaptı.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ ARJANTİN'DE

Trump, Putin ile Arjantin'de yapılacak G-20 Zirvesinde görüşeceğini açıkladı.

Trump ayrıca Nikki Haley'nin yıl sonunda ayrılacağı ABD'nin BM Daimi Temsilciliği görevi için önereceği adayı bu hafta sonuna doğru açıklayacağını da sözlerine ekledi.

Amerikan medyası, halen Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevini yürüten Heather Nauert'in, Trump'ın aday listesinin başındaki isim olduğunu iddia etmişti.

PARTNER1990'larda böyle görünüyordu! Şimdi en popüler tatil mekanı...1990'larda böyle görünüyordu! Şimdi en popüler tatil mekanı...
Fransa'da ‘Sarı Yelekliler’ İsyanıFransa'da ‘Sarı Yelekliler’ İsyanı
İran'dan ABD'ye yanıt geldi! Füzeler ateşlendiİran'dan ABD'ye yanıt geldi! Füzeler ateşlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump Donald Trump ABD Başkanı Trump

En Çok Okunan Haberler

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

İçişleri Bakanının sevgilisi, bakanla yatak fotoğrafı yayınladı

İçişleri Bakanının sevgilisi, bakanla yatak fotoğrafı yayınladı

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
KAFAN KOPSUN İNŞALLAH
tebrikler turp
Bu boyle konusuyorsa abd de yapılan seçimlerden dolayı.6 kasımdan sonra bu ortalıgı tekrar karıstırır demedı demeyın bekleyıp görecez
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'dan ABD'ye yanıt geldi! Füzeler ateşlendi

İran'dan ABD'ye yanıt geldi! Füzeler ateşlendi

İki genç kızdan camide ahlaksız hareket! Cemaat şoke oldu

İki genç kızdan camide ahlaksız hareket! Cemaat şoke oldu

ABD durmuyor! Yeni yaptırımlar yolda

ABD durmuyor! Yeni yaptırımlar yolda

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...

Ailenin kaybettiği bebek balıkçının oltasına takıldı! Mucize

Ailenin kaybettiği bebek balıkçının oltasına takıldı! Mucize

ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.