Trump'tan Joe Biden'ın 'askerler onu Beyaz Saray'dan çıkarır' sözlerine yanıt

Polislere verilen fonların kesilmesi çağrılarına da karşı çıkan Trump, "Gerçekten şefkatli ama güçlü güvenlik ve polis gücü görmek istiyorum. Yanlış yaptıklarını görmek istemiyorum." diye konuştu.

Trump, Floyd protestolarını yakından izlediğini belirterek, "Protestocuların farklı nedenleri olduğunu düşünüyorum, hatta bazıları neden orada olduklarını bile bilmiyordu. Birçoğu sadece kalabalığı takip ederek sokağa çıktı." ifadesini kullandı.

Trump, polisin, şüphelilerin boyunlarına baskı uygulayarak gözaltına almalarının yasaklanması tartışmalarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Boyuna baskı uygulayarak gözaltına almanın, çok masum olduğunu düşünüyorum. Çok mükemmel bir şey. Bir kişiye karşı, bir kişi müdahalede bulunuyorsa bu mantıklı, ama 2 polis tek bir zanlıyı bu şekilde gözaltına alıyorsa hikaye değişiyor. Dikkatli davranmak zorundasınız. Genel olarak konuşursak, buna son verilmeli. Ama zor bir kişiyle uğraşıyorsanız, buna ihtiyaç olabilir."

"SİYAHİLER İÇİN, GELMİŞ GEÇMİŞ TÜM BAŞKANLARDAN DAHA ÇOK ŞEY YAPTIM"

Trump, siyahilerin şartlarının düzeltilmesi için birçok adım attığını savunarak, "Ben siyahiler için, gelmiş geçmiş tüm başkanlardan daha çok şey yaptım. Abraham Lincoln'a gelince, o iyi şeyler yaptı ama yaptıkları her zaman tartışmaya açıktı." ifadelerini kullandı.

"SEÇİMİ KAYBEDERSEM, ÜLKEMİZ İÇİN ÜZÜCÜ OLUR"

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in, Washington DC'deki protestolar sırasında Trump'ın arkasında kamuflajla yürürken fotoğraf karesine girmesinin "yanlış" olduğuna dair açıklamasını da değerlendiren Trump, "Bu açıklamanın önemli olduğunu düşünmüyorum. Ordu ile iyi bir ilişkim var. Ordumuzu yeniden yapılandırdım. Kimsenin yapmadığını yapıp, 2,5 trilyon dolar harcadım." diye konuştu.