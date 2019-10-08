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Trump'tan kafaları karıştıran açıklama: Türkiye'nin üzerinde çok fazla baskı var

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2019 00:16 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, “Suriye’de kimsenin tarafını tutmuyorum” dedi. Trump açıklamasında “Türkiye üzerinde çok fazla baskı olduğunu düşünüyorum, onlar uzun yıllardır PKK ile mücadele ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Trump'tan kafaları karıştıran açıklama: Türkiye'nin üzerinde çok fazla baskı var

ABD’nin askeri kuvvetlerini Suriye’den çekmesi konusunda açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum. Erdoğan ile çok iyi bir ilişkimiz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "DAEŞ'liler sizin sorumluluğunuz" dedim. ABD bir polis gücü değildir, amacımız orada polislik yapmak olmamalı." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD’nin ilk aşamada uzun vadede Suriye’de olmak gibi bir planının olmadığını, kalması gerektiğinden daha fazla süre bölgede bulunduğunu söyledi.

Türkiye’nin uzun süredir baskı altında olduğunu belirten Trump, “Türkiye üzerinde çok fazla baskı olduğunu düşünüyorum, onlar uzun yıllardır PKK ile mücadele ediyorlar” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİNİ MAHVEDERİM"

ABD Başkanı Donald Trump bir önceki açıklamasında, "Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)." ifadelerini kullanmıştı. (AA-İHA)

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