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Trump'tan Kaşıkçı açıklaması: Ses kayıtlarını dinlemek istemiyorum

DÜNYA HABERLERİ  | 18.11.2018 17:49 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kayıtlarının ellerinde olduğunu ancak kişisel olarak bu kayıtları dinlemek istemediğini söyledi.

Trump'tan Kaşıkçı açıklaması: Ses kayıtlarını dinlemek istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cinayet anına ilişkin ses kayıtları hakkında konuşan Trump, "Kaşıkçı'nın acı çekmesini dinlemek istemiyorum" dedi.

"BU ÇOK VAHŞİ, ÇOK KİRLİ VE İĞRENÇ"

"Bunu dinlememe gerek yok" diyen ABD Başkanı, "Bu çok vahşi, çok kirli ve iğrençti. Dinlemeden de kayıtlarda olan her şeyi biliyorum" ifadelerini kullandı.

Trump gün içerisinde yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayetine ilişkin CIA raporunun önümüzdeki günlerde tamamlanacağını söylemişti.

Washington Post geçtiğimiz günlerde yayınladığı haberde, CIA'in Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın verdiğine ilişkin bir rapor hazırladığını öne sürmüştü.

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ABD Donald Trump Cemal Kaşıkçı ses kaydı

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